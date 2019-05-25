Круживший над Сургутом три часа российский самолет проверят

Следователи проверят инцидент с самолетом Boeing-737 авиакомпании UTair, выполнявшим рейс из Сургута в город Худжанд на севере Таджикистана и вынужденно вернувшимся в аэропорт вылета. Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По информации ведомства, на борту лайнера находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 21:35 по местному времени (19:35 — по московскому) судно приземлилось в аэропорту вылета, спустя три часа после взлета.

Проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия и воздушное судно, а также допрашивают членов экипажа, пассажиров и технический состав аэропорта. Кроме того, запрошены документы на самолет и сведения о квалификации пилотного состава.

Ранее 25 мая стало известно о том, что пилоты российского лайнера, вылетевшего из Сургута в Таджикистан, решили вернуться в аэропорт вылета и на протяжении нескольких часов кружили над городом, вырабатывая топливо.

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