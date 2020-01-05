У пассажирского самолета отвалилось колесо при взлете

У самолета авиакомпании Air Canada во время взлета отвалилось колесо. Видеозапись случившегося опубликована в Twitter-аккаунте Tom.

На кадрах, снятых пассажиром, видно, как самолет разгоняется по взлетно-посадочной полосе, а затем взлетает. В это время у него отваливается одно из двух колес на левом шасси.

По данным телеканала CBC, лайнер должен был вылететь из Монреаля в Сагеней. На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. После взлета самолет некоторое время кружил в воздухе, чтобы израсходовать топливо, а затем вернулся в аэропорт Монреаля. Пассажиры улетели в Сагеней другим рейсом, никто не пострадал.

Авиакомпания пообещала провести проверку и отремонтировать воздушное судно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!