Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

Пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Австралии опубликовала видео работы летчиков в условиях лесных пожаров.

Первая часть ролика была снята в кабине транспортного самолета C-27J Spartan, приземлившегося в штате Виктория только после нескольких заходов. Оттуда забрали ожидавших эвакуации местных жителей. На кадрах видно, что за бортом сплошь багровое небо, через которое ничего не просматривается.

Вторую часть снял член экипажа другого транспортника C-130J Hercules. Самолет должен был перебросить в Новый Южный Уэльс дополнительные силы пожарных, однако летчики не смогли приземлиться в изначально запланированном месте и ушли на запасной аэродром.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября прошлого года. По последним данным, погибли 19 человек и сотни миллионов животных. Проводятся массовые эвакуации. Масштабы пожаров настолько велики, что их и дымовой шлейф видно даже на фотографиях со спутника.

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