Пилоты дважды забыли выпустить шасси и посадили самолет с третьей попытки

Пилоты авиакомпании Jetstar дважды забыли выпустить шасси перед посадкой в аэропорту штата Новый Южный Уэльс, Австралия. Инцидент произошел в мае 2018 года, однако подробности расследования стали известны только сейчас. Об этом сообщает 7news.

Пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из Сиднея, должен был приземлиться в городе Баллина, однако пилотам не удалось сделать это с первой попытки. Как стало известно из доклада Австралийского бюро по безопасности на транспорте, летчики выполняли необходимые для посадки процедуры в неправильном порядке. «Во время первого захода на посадку летный экипаж не выбросил шасси и сперва приступил к настройке закрылков, нарушив последовательность», — говорится в отчете.

После этого пилоты совершили заход на второй круг, однако столкнулись с той же проблемой. Они поняли, что забыли выпустить шасси, только когда сработал предупреждающий сигнал. В итоге летчики успешно посадили самолет с третьего раза.

После выяснения причин инцидента руководство Jetstar отправило сотрудников на специальные обучающие тренажеры.

В апреле пилот авиакомпании British Airways перепутал кнопки в своей кабине, после чего в самолете началась паника среди пассажиров. По словам путешественников, сперва отключились информационные табло и свет, затем выпали кислородные маски и прозвучало объявление с просьбой их надеть. Через несколько минут экипаж призвал пассажиров проигнорировать объявление.

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