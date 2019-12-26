Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство

Против 15-летнего школьника, напавшего с молотком на учительницу русского языка и литературы школы №24 в Екатеринбурге, заведено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

Издание E1.RU уточняет, что школьник может получить максимальное наказание для несовершеннолетних — 10 лет лишения свободы.

По предварительным данным, в среду, 25 декабря, примерно в восемь утра подросток «из личной неприязни» напал на учительницу на улице возле ее дома. Женщина оказала сопротивление, и это спасло ей жизнь, говорится в сообщении.

Следователи допрашивают участников и свидетелей конфликта. Будет изучены характеризующие материалы на семью нападавшего.

Ученик девятого класса набросился на учительницу с молотком и нанес ей около пяти ударов по голове. В больнице женщине диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы, от госпитализации она отказалась. По данным Znak.com, женщина решила не писать заявление в полицию. Позже дело было передано в Следственный комитет.

По одной из версий, школьник хотел отомстить за плохие оценки. По другой — преподавательница грозилась не допустить его до ОГЭ из-за невыученного стиха.

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