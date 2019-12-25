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Стали известны детали нападения российского школьника с молотком на учительницу

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Ученик девятого класса школы №24 в Екатеринбурге напал с ножом и молотком на учительницу русского языка и литературы за гаражами по дороге на занятия. Такие детали «Подъему» рассказал одноклассник подростка, сообщается в Telegram-канале издания.

Собеседник портала сообщил, что после случившегося завуч рассказал школьникам детали произошедшего. По его словам, 15-летний учащийся ждал у гаражей, когда преподавательница будет проходить мимо, а потом набросился на нее сзади. Он нанес ей удары молотком и хотел добить ножом, но его остановил шедший неподалеку учитель физкультуры. Мужчина «скрутил» нападавшего, вызвал скорую и отвел девятиклассника дожидаться полицию в школьный зал.

«Марину Николаевну "зашили" и она поехала домой отдыхать», — добавил одноклассник.

Нападение произошло около 8:30 утра. Педагог шла на работу, когда на нее набросился подросток и около пяти раз ударил молотком по голове. Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами, но она отказалась от госпитализации.

По неподтвержденным данным, ученик хотел отомстить за плохие оценки в четверти. По другой версии, учительница угрожала не допустить его к ОГЭ из-за невыученного стихотворения.

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