Российский школьник напал на одноклассника с ножом

В одной из школ Благовещенска школьник поссорился с одноклассником и ударил его ножом. Об этом сообщили в управлении МВД по Амурской области, передает РИА Новости.

«Установлено, что между пострадавшим и его одноклассником в школе произошел конфликт, в ходе которого пострадавший был ранен перочинным ножом», — уточнили в ведомстве.

13-летний подросток доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. Полиция проводит проверку инцидента. Опрошены участники поножовщины, их родственники, учителя и одноклассники.

В начале октября в Санкт-Петербурге 15-летний школьник пришел на уроки с раной от ножа, которую ему нанес неизвестный на улице по пути на учебу. Юноша просидел так все уроки. Позже отец ребенка отвел его в больницу. Подросток рассказал, что утром на него внезапно напал мужчина, ударил ножом в живот и убежал.

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