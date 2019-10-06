Российский школьник пришел на уроки с ножевым ранением

В Кировском районе Санкт-Петербурга 15-летний школьник пришел на урок с ножевым ранением и обратился к врачу только после учебы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, на школьника напал неизвестный на Ленинском проспекте, когда подросток шел в школу на первый урок. По словам ребенка, мужчина без объяснения причин ударил его ножом в живот и скрылся, после чего мальчик продолжил путь до школы.

Уточняется, что за медицинской помощью подросток обратился после учебы — в поликлинику его привел отец. Школьнику диагностировали поверхностную рану брюшной стенки и признали его состояние удовлетворительным.

Позднее отец ребенка написал в полицию заявление о нападении на его сына. Нападавшим оказался 33-летний безработный мужчина, который уже привлекался ранее.

Ранее в Саранске местный житель открыл стрельбу по детям, которые бегали по крышам гаражей. Один ребенок получил травму — пуля попала ему в зуб. Мать пострадавшего заявила, что стрелявший в ее сына мужчина не делал замечаний, как он утверждает, и взялся за пистолет молча. По факту инцидента проводится проверка.

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