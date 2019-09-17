Российский студент напал на однокурсника с ножом

Студент первого курса колледжа судостроения и прикладных технологий Санкт-Петербурга во время занятий напал с ножом на своего однокурсника и серьезно ранил его, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел днем в понедельник, 16 сентября. Между двумя подростками внезапно возникла ссора, и 16-летний юноша ударил ножом в живот 15-летнего товарища. В результате пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости.

Возбуждено дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). С нападавшего взяли обязательство о явке.

В конце августа 13-летний школьник из Нижнего Тагила записал видео с угрозами в адрес своих одноклассников и учителей. Он размахивал кухонным ножом перед камерой и обещал уничтожить всю школу. По неподтвержденной информации, ранее мальчика травили в учебном заведении, он часто прогуливал занятия, семья состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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