Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость

В Челябинске местная жительница Виктория Школьникова защитилась от избивавшего ее на глазах у ребенка мужа ножом и стала подозреваемой в деле о нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации телеканала, когда муж в очередной раз напал на Школьникову, она «не выдержала и схватилась за нож». Мужчина написал заявление в полицию, обвинив ее в нанесении тяжких телесных повреждений. Школьникова признала вину, согласившись на особый порядок рассмотрения дела.

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Уточняется, что о регулярных побоях в семье Школьниковых никто не знал.

По данным Telegram-канала «Говорит Москва», Школьниковой назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму. Ее признали виновной в преднамеренном убийстве своего супруга, от которого ей пришлось защищаться кухонным ножом. «Лента.ру» рассказывала историю Шидуковой. После свадьбы в 2017 году и рождения сына ее отношения с мужем стали портиться, он не зарабатывал деньги и бил ее. Шидукова несколько раз говорила своим родственникам и сестре мужа, что он ее избивает. По словам бабушки, она не разрешала родным заявить в полицию на супруга, потому что «ей было стыдно».

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