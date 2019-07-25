В Госдуме предложили решать проблему домашнего насилия комплексно

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил, что ужесточение уголовного наказания за домашнее насилие не решит проблему — необходимы комплексные меры. Его слова передает REGNUM в четверг, 25 июля.

«Только уголовными мерами ничего не решить… Здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, но нужно решать вопросы с точки зрения защиты семьи», — подчеркнул Крашенинников.

Он также отметил, что сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, который носил бы комплексный характер решения проблемы домашнего насилия. Он подразумевает не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеки и других законов.

Ранее спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что изучит возможность усиления законодательства по борьбе с домашним насилием и подготовит свои предложения. Она констатировала, что женщины продолжают становиться жертвами насилия, а также посетовала на то, что по-прежнему нет объективной статистики по этой проблеме.

Всего с начала года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие. 9 июля ЕСПЧ присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия Валерии Володиной. Согласно решению суда, российские власти «не выполнили вытекающее из Европейской конвенции по правам человека обязательство защитить ее от насилия».

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