Матвиенко взялась за борьбу с домашним насилием

Совет Федерации изучит возможность усиления законодательства по борьбе с домашним насилием и подготовит свои предложения. Об этом сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, ее слова приводит «Интерфакс» во вторник, 23 июля.

Сенаторы выяснят, каких мер защиты сегодня не хватает, уточнила спикер Совфеда.

Матвиенко констатировала, что женщины продолжают становиться жертвами насилия. Она также посетовала на то, что по-прежнему нет объективной статистики по этой проблеме.

Ранее во вторник сообщалось, что в Дагестане мачеха до смерти забила четырехлетнюю падчерицу. В ходе судмедэкспертизы было установлено, что девочка была травмирована «неоднократно, получая удары тупым предметом по голове».

В этот же день на побои пожаловалась жена российского депутата.

Всего с начала года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие.

В феврале 2017 года в России был принят закон о декриминализации первых побоев в семье. Они наказываются в рамках административного кодекса.

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