Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие

​Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова. Она сняла побои и написала заявление, пишет «Область 45».

Женщина, чье имя не называется, сообщила, что 13 июля супруг узнал о ее желании развестись, избил, забрал двоих детей и пригрозил «стереть с земли». «Он мне говорил, я тебе даю десять дней, чтобы ты уволилась с работы и отсюда вообще уехала. Он занимает пост и знает, что у него связи, что он может все, но он ошибся», — сказала она изданию.

После случившегося пострадавшая пыталась попасть к детям и приехала в свой же дом, купленный на материнский капитал, но депутат ее не впустил. По ее словам, он схватил ее за руки, «выбросил из ограды» и пообещал вызвать психиатров, если она попытается зайти. Мужчина добавил, что собрал на жену справки о ее пьянстве, наркомании и лечении в психиатрической клинике.

«Мне интересно, как он может эти справки все собрать, где-то, может, он их купил или купить собирался, потому что я работаю в детском саду, мы каждый год проходим медосмотр и проходим всех наркологов, психиатров. Каждый год заказываем справки о судимости», — отметила собеседница портала.

Сам Владимир Шмаков в разговоре с журналистами заявил, что семейные разборки — это его с женой личное дело. Он добавил, что комментировать ничего не будет.

Полиция проводит проверку.

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