Российский школьник заявил о травле и пригрозил «уничтожить всю школу»

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В Нижнем Тагиле 13-летний учащийся школы №70 записал видео, в котором угрожал одноклассникам и учителям расправой. Подросток выложил трансляцию на своей странице во «ВКонтакте» 24 августа, пишет издание «Между строк».

На видео школьник размахивает кухонным ножом и, используя нецензурную лексику, обещает уничтожить всю школу.

«Вы все сдохнете, твари, мандавошки ****** [поганые]. Я предупреждаю, что вся семидесятая школа будет уничтожена. Я убью вас всех, твари, суки, нате вам, суки, твари. Вот этот нож, и я вас всех...», — говорит школьник.

Прокуратура Дзержинского района, полиция и ФСБ начали проверку. Ведомства проверяют школу, где он учится, а также проводят профилактические меры с самим подростком и его родителями.

Как пишет «Между строк», сам мальчик утверждал, что в школе регулярно подвергался нападкам со стороны сверстников, однако это пока не подтвердилось, сообщили в прокуратуре. Отмечается, что ребенок часто прогуливает уроки без уважительной причины, а семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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