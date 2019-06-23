Полиция назвала законным задержание выпускника после сообщения о взрыве школы

Задержание 18-летнего выпускника у школы в Ярославле было законным. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на официальный комментарий регионального управления МВД.

О задержании стало известно 21 июня. Выпускника схватили возле учебного заведения, куда он пришел с матерью за выпиской для аттестата. Его посадили в машину и увезли. Мать попыталась спасти сына, ей якобы разбили очки и телефон. По этой информации назначена проверка.

Мать выпускника предположила, что задержание связано с перепиской сына в соцсети. «Вроде как он переписывался с другом в соцсети. Обсуждали выпускной, и там он якобы в личку написал, что взорвал бы эту школу», — сказала она.

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