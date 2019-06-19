Правительство захотело собрать данные о соцсетях школьников и их родителей

Министерство просвещения и Министерство цифрового развития захотели собирать информацию об аккаунтах в соцсетях школьников, их родителей и учителей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа, утверждающего создание федеральной платформы цифровой образовательной среды.

По данным издания, на каждого участника образовательного процесса предлагается заводить цифровое портфолио, с помощью которого будут проводиться «мониторинг прохождения образовательных программ» и «объективное оценивание навыков и достижений пользователей». Помимо имени и даты рождения, в анкеты предлагается включать и активные ссылка на соцсети.

В рамках проекта школьникам будет предложено указать своих репетиторов и одноклассников и заполнить графу «Правонарушения, учет», а родителям и учителям — поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт». Анкеты педагогов будут содержать информацию о профессиональной квалификации, научных достижениях и учебной нагрузке.

В Министерстве просвещения подчеркнули, что сбор информации о соцсетях участников программы проводится с их согласия «в рамках действующего законодательства России о персональных данных».

Ранее сообщалось, что у каждого российского школьника появится личный кабинет, через который будет выстраиваться «индивидуальная траектория обучения». Так, для каждого ребенка будет подобран материал, который поможет возместить или дополнить полученные в школе знания. В зависимости от того, чем школьники интересуются в соцсетях, им предложат индивидуальный контент.

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