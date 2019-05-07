Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.

Потратить на эти цели планируется 1,1 миллиона рублей. Контракт заключается на год. Срок оказания услуг — с даты заключения государственного контракта по 15 декабря 2019 года.

Похожий тендер на портале разместили в 2018 году, тогда сумма контракта составила 900 тысяч рублей, а победителем аукциона стал «Главный научно-исследовательский вычислительный центр».

Telegram был заблокирован в России в апреле прошлого года по решению Таганского районного суда Москвы. Причиной стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Спустя год после постановления суда глава Роскомнадзора Александр Жаров признал невозможность полной блокировки мессенджера.

В январе 2018-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов в том, что глава государства получает только достойную внимания информацию из Telegram-каналов. Еще ранее он отметил, что контент в них и традиционных СМИ не равен по значимости.

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