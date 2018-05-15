В Кремле расписались в полной юридической несостоятельности по вопросу Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы невступлении в силу решения о блокировке Telegram. Об этом во вторник, 15 мая, в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Распишусь в своей полной юридической несостоятельности. Прочитал об этом в СМИ. Я не понимаю, о чем идет речь», — цитирует Пескова Смирнов.

Ранее в Telegram распространилась информация о том, что решение о блокировке мессенджера в России было отменено, поскольку с сайта Таганского суда удалили отметку о вступлении в силу прежнего решения. Как пояснила «Ленте.ру» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, решение суда не вступало в законную силу, так как обжалуется мессенджером, однако это не означает изменений в части немедленной блокировки.

Мессенджер был заблокирован по решению Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!