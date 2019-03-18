Назван способ восполнить пробелы в знаниях российских школьников

У каждого российского школьника появится личный кабинет, через который будет выстраиваться «индивидуальная траектория обучения». Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала заместитель министра просвещения Марина Ракова.

По ее словам, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» появится система, у каждого пользователя которой «будет накапливаться цифровой след». Это значит, что для каждого ребенка будет подобран материал, который поможет возместить или дополнить полученные в школе знания. Так, в зависимости от того, чем школьники интересуются в соцсетях, им предложат индивидуальный контент.

Кроме того, отметила Ракова, учителей разгрузят от «рутинной бумажной работы». Педагоги смогут получать необходимую для контроля успеваемости информацию «в один клик», что позволит им больше «заниматься творчеством».

Для цифровизации российских школ в регионах уже более двух лет реализуется программа инвентаризации. По словам Раковой, поставленное в рамках программы оборудование не используется 228 тысяч часов в неделю и находится в состоянии простоя. Поэтому прежде чем поставлять новое оборудование, в ведомстве проверяют, насколько активно используются уже закупленные компьютеры.

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокие темпы цифровизации региона. По его словам, большинство муниципальных и государственных услуг уже доступны жителям в электронном виде.

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