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Российского выпускника задержали за сообщение другу про «взорвать бы эту школу»

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Выпускник из Ярославля попал в полицию после переписки со своим другом, в ходе которой он сообщил, что хотел бы взорвать школу, пишет «76.ру».

«Вроде как он переписывался с другом в соцсети. Обсуждали выпускной, и там он якобы в личку написал, что взорвал бы эту школу», — сказали изданию мать и адвокат 18-летнего юноши.

Молодого человека задержали возле учебного заведения, куда он пришел с матерью за выпиской для аттестата. На выходе его схватили мужчины в гражданском, посадили в машину и увезли. Мать не знала, что это полицейские, пыталась спасти сына от незнакомцев. «Меня оттолкнули, очки разбили и телефон. Я как мама даже не понимала, за что, куда его уводят. Вслед прокричали, что Республиканская, 23», — рассказала женщина. По этому адресу расположены региональные управления МВД, Следственного комитета и Федеральной миграционной службы.

На протяжении нескольких часов адвокат не может попасть к школьнику. Сотрудники МВД сообщили родительнице, что ее сын якобы находится на территории управления добровольно, его никто не удерживает, «сам сидит и беседует». По факту случившегося мать написала заявление в прокуратуру.

Видео: 76ru / YouTube
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