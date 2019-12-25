Появилось видео с места нападения школьника с молотком на учительницу

В сети появилось видео с места нападения девятиклассника на учительницу школы №24 в Екатеринбурге. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Hue, видно, что на месте происшествия остались следы крови.

В публикации также сказано, что следственные действия в этом районе уже закончены.

Нападение произошло утром 25 декабря перед занятиями. Учительница шла на работу мимо гаражей, где ее поджидал ученик. Он набросился на женщину сзади, нанес около пяти ударов молотком по голове и хотел добить ее ножом, но подростка остановил учитель физкультуры. По другой версии, преподавательница отбилась сама. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами, но от госпитализации она отказалась. Полиция проводит проверку, юношу доставили в отделение, с ним приехала его бабушка.

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