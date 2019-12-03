Эксперты проверили психику жестоко убившей отца российской школьницы

16-летняя школьница из Омска, обвиняемая в жестоком убийстве отца, признана невменяемой по итогам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела в отношении подростка завершено, материалы направлены в суд для решения вопроса о применении к обвиняемой принудительных мер медицинского характера.

По данным следствия, обвиняемая нанесла отцу множество ударов, в том числе молотком и ножом, а также вылила ему на голову кипяток из чайника, после чего вызвала скорую и ушла из дома.

Преступление произошло 12 мая в одной из квартир дома по улице Коммунальной в Советском округе Омска, уточняет региональное издание «СуперОмск».

Школьница вызвала скорую помощь, сказав диспетчеру, что ее 55-летнему отцу плохо. Приехавшие медики обнаружили мертвого мужчину со множественными травмами. Несовершеннолетняя в этот момент была на улице, где ее задержали полицейские.

На первом же допросе она рассказала, что в тот вечер мужчина пришел домой пьяным и отругал дочь за немытую посуду, а потом ушел спать.

По словам школьницы, она вскипятила чайник и стала поливать лицо отца кипятком, затем она взяла молоток и несколько раз ударила его, но мужчина был еще жив. Тогда дочь добила его ножом, вызвала скорую и ушла на улицу. Обвиняемая заявила, что отец постоянно ее упрекал за прогулы в школе и отказы заниматься домашними делами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru