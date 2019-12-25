Российский подросток напал на учительницу с молотком

Учащийся школы №24 в Екатеринбурге перед уроками набросился с молотком на учительницу русского языка и литературы, сообщает E1.RU.

Инцидент произошел около 8:30 утра на улице. По словам матери одной из учениц, подросток подкараулил преподавательницу, напал на нее, а потом пошел в школу.

Скорая доставила женщину в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. После обследования она от госпитализации отказалась. В беседе с E1.RU она сказала, что чувствует себя нормально. В школе информацию о нападении отрицают.

Источник Telegram-канала LIFE SHOT в полиции отметил, что 15-летний ученик атаковал преподавательницу, потому что она пригрозила не допустить его к ОГЭ из-за невыученного стихотворения. Telegram-канал Baza пишет, что поводом к этому стали его плохие оценки в четверти.

Помимо молотка подросток взял с собой нож, но не воспользовался им. Пострадавшая получила около пяти ударов молотком по голове, оказала сопротивление подростку, выбила из его рук оружие и повалила его на землю.

Нападавший задержан. Его направили в областную психиатрическую больницу. Полиция проводит проверку.

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