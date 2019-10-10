Российский школьник избил учителя информатики

В Белгороде школьник избил сделавшего ему замечание учителя информатики. Об этом сообщается в одной из местных групп во «ВКонтакте».

По словам автора поста, конфликт начался с насмешек подростков над молодым учителем, которые имели место «на глазах у множества детей». Педагог сделал замечание школьникам, в ответ на которое один из них ударил мужчину по лицу, повалил его на пол и разбил ему в кровь губу и щеку. Уточняется, что директор школы не хотела придавать инцидент огласке.

По факту инцидента провели служебное расследование, уточнили местному изданию «Фонарь» в городском управлении МВД. Напавший на учителя подросток и его родители извинились перед учителем. Со школьником работает отдел по делам несовершеннолетних. В МВД проводят проверку.

По словам самого педагога, конфликт начался с подножки, которую ему поставил школьник. Пострадавший учитель отметил, что «агрессия прошла» и извинения были приняты. «Все нормально, вопрос решен. Нападавших не было. С одним [школьником] вопрос решили, он всё осознал, и двое [других], которым сделаны замечания тоже, здороваются и ведут себя корректно. Не хочется быть жертвой. Я бы не хотел из этого делать событие», — пояснил он изданию.

Ранее сообщалось об учителе физкультуры, который угрожал ученику на уроке и ругался матом. Инцидент произошел в томской школе №35 и попал на видео. На кадрах было видно, как ученик и физрук оскорбляют друг друга, а потом договариваются продолжить разговор в кабинете директора.

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