В Москве напали на жену муниципального депутата

В Москве неизвестный напал на жену муниципального депутата по Академическому району Москвы Михаила Хананашвили Светлану. Об этом в субботу, 11 января, сообщает РИА Новости.

«Моя жена возвращалась домой 9 января в 21:00, на нее напал неизвестный, после она сразу позвонила мне. Я выскочил, на месте уже были люди, которые вызвали скорую», — рассказал политик.

Сейчас, по его словам, супруга находится на искусственной вентиляции легких и пришла в сознание, однако пока не может говорить. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое. «Очень большая потеря крови из-за того, что задели шею в левой части», — отметил депутат.

О мотивах нападения он судить затрудняется. При этом, более года назад, в октябре 2018 года, на супругу депутата уже нападали, дважды ударив ее по голове. После этого Хананашвили снизил политическую активность, заявив, что «семья важнее».

Полиция задержала двоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

В октябре сообщалось об избиении бывшего депутата городской Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергея Угляница. Сам он позже рассказал, что на него напали, когда он загонял свою машину в гараж. По словам Угляницы, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу. Экс-депутат сразу вызвал полицию и скорую, его доставили в одну из местных больниц. У пострадавшего был сломан нос, а также повреждена глазница. Врачи подозревали черепно-мозговую травму. Политик считает нападение чьим-то заказом. Он рассказал, что два года назад неизвестные подожгли его автомобиль, а дело так и не раскрыли.

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