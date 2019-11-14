Избитый депутат рассказал о «страшной цене» правления иркутского губернатора

Бывший депутат городской думы города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергей Угляница, который в конце октября был жестоко избит неизвестными, призвал жителей региона остановить главу Приангарья Сергея Левченко и его команду. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что жители области заплатили «страшную цену» за сделанный в 2015 году наивный выбор. По его словам, четыре года правления Левченко были «наполнены красивыми отчетами, бравурными презентациями, громкими обещаниями и тихим предательством всех». Угляница, в частности, также признался, что был одним из тех, кто его поддержал .

Как написал политик, больше всего от действий Левченко пострадали 45 тысяч человек, оказавшихся в зоне подтопления после паводка летом текущего года, а также немощные старики и инвалиды, простые люди, «которые полтора года сидели без лифта в своих квартирах, пока фирма-прокладка губернаторского сынка "Звезда" сможет относительно законно "освоить" миллиард рублей, вытащенный из кармана жителей Иркутской области».

Отдельно бывший депутат отметил людей, которые ежедневно сидят в «адовых» очередях в поликлиниках Иркутской области, а также тех, кто, по его словам, не дождался медицинской помощи. Угляница добавил, что «страшную цену» заплатил и он, когда был избит.

Ситуация в регионе, как подчеркивает политик, подобна жизни в Средневековье, где нет закона, а «губернаторские бояре травят фейками несогласных и забивают трубами у гаражей».

Сергей Угляница был избит вечером 29 октября. Он рассказал, что на него напали, когда он загонял свою машину в гараж. По словам Угляницы, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу. Экс-депутат сразу вызвал полицию и скорую, его доставили в одну из местных больниц. У пострадавшего был сломан нос, а также повреждена глазница. Врачи подозревали черепно-мозговую травму. Политик считает нападение чьим-то заказом. Он рассказал, что два года назад неизвестные подожгли его автомобиль, а дело так и не раскрыли.

По информации издания «Усольесити», Угляница в последнее время активно критиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

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