Российского депутата избили железной трубой

Депутата городской думы города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергея Угляницу избили неизвестные. Об этом сообщает местное издание «Усольесити».

Депутат рассказал, что на него напали, когда он загонял свою машину в гараж вечером 29 октября. По словам Угляницы, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу. Депутат сразу вызвал полицию и скорую, его доставили в одну из местных больниц. У пострадавшего сломан нос, а также повреждена глазница. Врачи подозревают черепно-мозговую травму.

Политик считает нападение чьим-то заказом. Он рассказал, что два года назад неизвестные подожгли его автомобиль, а дело так и не раскрыли.

Издание отмечает, что Угляница в последнее время активно критиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В августе этого года был задержан россиянин, который напал на депутата Рады. 23-летний гражданин России, проживающий на Украине, применил слезоточивый газ против депутата Верховной Рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом».

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