Прояснена ситуация с увеличившим оклад в полтора раза российским губернатором

Решение об увеличении зарплат госслужащих, в том числе губернатора Иркутской области Сергея Левченко, связано с ростом бюджета региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Так, доходная часть бюджета Иркутской области увеличилась на 88 процентов за четыре года, в связи с чем глава региона поручил повысить оклады всех областных государственных служащих в равном размере.

Отмечается, что уровень окладов в системе госорганов не менялся с 2012 года, а только дважды индексировался — на четыре процента в 2018-м и 2019-м годах, что соответствовало инфляции. В то же время с 2012 года заработная плата ряда работников основного персонала госучреждений в регионе увеличилась в 2,3 раза ради исполнения майских указов, помнили в пресс-службе.

9 октября стало известно, что Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей. В пресс-службе правительства региона заявили, что глава региона решил повысить себе зарплату из-за указа президента по индексированию заработной платы госслужащих с 1 октября 2019 года.

Позднее Левченко пояснил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с увеличением зарплат работникам бюджетных организаций. По его словам, заработная плата бюджетников зависит от зарплаты губернатора.

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