Российский губернатор объяснил повышение своего оклада заботой о бюджетниках

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с увеличением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Левченко пояснил, что был избран губернатором в 2015 году, когда в области была тяжелая финансовая ситуация, и «дырка в бюджете» составляла 5 миллиардов рублей. Тогда чиновник решил снизить на 10 процентов заработную плату себе и своим заместителям.

За последующие годы бюджет Иркутской области вырос с 97 миллиардов рублей до 213 миллиардов рублей. При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остается невысоким, что особенно проявилось во время паводка. «Люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов», а получали по 30 тысяч рублей, отметил Левченко.

Заработная плата бюджетников зависит от зарплаты губернатора, пояснил чиновник. «Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — сказал он.

Левченко добавил, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям.

Ранее в пресс-службе правительства региона заявили, что губернатор решил повысить себе зарплату из-за указа президента по индексированию заработной платы госслужащих с 1 октября 2019 года.

Левченко внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44 процента — с 18,8 до 27,2 тысячи рублей

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