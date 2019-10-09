Российский губернатор захотел повысить себе оклад в полтора раза

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада. Об этом сообщается в системе «Электронный парламент».

Глава региона предлагает увеличить свой оклад на 44 процента — с 18,8 до 27,2 тысячи рублей. Также будут увеличены зарплаты 74 человек, замещающих областные государственные должности.

Правовое управление заксобрания заключило, что повышение зарплаты Левченко потрубет дополнительного обсуждения, так как необходимо учитывать возможности бюджета. Законопроект обойдется областному бюджету в 32 миллиона рублей за четвертый квартал 2019 года и в 128 миллионов рублей за 2020 год.

Левченко был избран губернатором Иркутской области от КПРФ в 2015 году. Отмечается, что глава региона в 2018 году заработал 5,5 миллиона рублей. Годом ранее его доход оказался на 602 тысячи рублей меньше.

18 сентября губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес в областную думу законопроект об увеличении окладов местных чиновников. Оклад первого вице-премьера предлагается увеличить на 14,7 процента, оклады руководителей агентств и служб — на 22 процента.

В августе президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения заработной платы во всех территориальных органах федеральных ведомств. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

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