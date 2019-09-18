Российский губернатор захотел повысить зарплаты чиновникам

В Калининградскую областную думу внесен законопроект об увеличении окладов местных чиновников. С такой инициативой выступил губернатор региона Антон Алиханов. Законопроект опубликован на сайте областной Думы.

«Проектом закона <...> предусмотрено приведение размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Калининградской области <...> в соответствие с уровнем окладов, действующим в 2019 году, и увеличение их размеров на 6 процентов с 1 октября 2019 года», — говорится в документе.

Кроме того, оклад первого вице-премьера предлагается увеличить на 14,7 процента, оклады руководителей агентств и служб — на 22 процента.

Ранее Алиханов заявил, что ему попытались дать взятку в размере двух миллионов евро (146,6 миллиона рублей), от которой он отказался. Кто именно и для чего попытался подкупить главу региона, не уточнялось.

В августе президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения заработной платы во всех территориальных органах федеральных ведомств. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. Об уровне зарплат Осипова спросил сам президент, а также отметил, что зарплаты в территориальных подразделениях федеральных органов власти часто ниже, чем в региональных органах.

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