Российского губернатора попытались подкупить двумя миллионами евро

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в ФСБ России о том, что ему попытались дать взятку в размере двух миллионов евро (146,6 миллиона рублей). Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «Калининград 24» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«В случае, если у любого чиновника возникает подобная ситуация, он должен об этом оперативно уведомить следственные органы УФСБ. Как и поступил губернатор», — отмечается в сообщении.

Материалы по теме Настоящие полковники Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал

Кто именно и для чего попытался подкупить главу региона, не указывается. Известно лишь, что инцидент произошел около года назад.

Алиханов уже сообщал об отказе от взятки на эту же сумму. 23 августа он заявил, что денежные средства ему предложили компании, которые хотели построить в области мусороперерабатывающий завод, пишет «Новый Калининград.Ru».

27 августа заместитель главы администрации города Зверево Ростовской области Альбина Порошина, которая в 2017 году стала победительницей конкурса «Лучший муниципальный служащий Ростовской области», попалась на взятке и отправилась на восемь лет в колонию.

В феврале 2018-го бывший губернатор Кировской области Никита Белых был приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки на общую сумму в 400 тысяч евро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!