«Лучшая российская чиновница» не устояла перед взяткой и села на восемь лет

Заместитель главы администрации города Зверево Ростовской области Альбина Порошина, которая в 2017 году стала победительницей конкурса «Лучший муниципальный служащий Ростовской области», попалась на взятке и отправилась на восемь лет в колонию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, такое решение вынес Октябрьский районный суд Ростовской области. Как отмечается, бывшая чиновница должна будет выплачивать 2,6 миллиона рублей штрафа — такой была сумма взятки. Порошина также лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Сообщается, что служащая получала откаты за строительные контракты «нужным компаниям».

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В рамках конкурса, в котором ее признали победителем, она представила эссе на тему внедрения передовых практик в работу органов местного самоуправления. Как отмечают источники «Комсомольской правды», карьера Порошиной складывалась довольно хорошо и в обозримом будущем ее ожидало новое назначение. Экс-чиновница должна была получить более высокую должность в крупном городе.

В августе стало известно о муже сотрудницы Росреестра, которого поймали на незаконном обогащении. Мужчина не смог указать источник происхождения денег, использованных для финансирования сделки по приобретению недвижимости, и лишился квартиры стоимостью более 4 миллионов рублей.

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