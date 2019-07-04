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Российская чиновница лишилась работы из-за обнаженных фото для Playboy

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Анна Ануфриева

Госслужащая из Тюмени Анна Ануфриева, которая снялась в эротической фотосессии для участия в конкурсе «Девушка года Playboy 2019», лишилась работы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в органах власти.

Фото опубликовано @annet_anufrieva

Ануфриева подтвердила изданию информацию о том, что ушла с госслужбы. «Я приняла решение уйти. Почему — обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом», — заявила она агентству.

Фото опубликовано @annet_anufrieva

В анкете бывшей госслужащей на сайте Playboy в графе «Род деятельности» до сих пор указана государственная служба. В своем Instagram-аккаунте девушка позиционирует себя как мастер по депиляции.

В мае сообщалось, что Ануфриева опубликовала на конкурсной странице сайта журнала Playboy свою анкету с фотографиями в обнаженном виде. Среди своих увлечений россиянка указала себя саму, музыку, коллекционирование книг, поэзию, спорт, историю и кино. В этом списке она также упомянула путешествия, заметив, что хочет переехать в Европу. В пункте, посвященном неординарным способностям, девушка отметила, что умеет доставать языком до кончика носа.

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Предыстория: Российская госслужащая поборется за статус «девушки года» в Playboy
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