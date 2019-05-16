Российская госслужащая поборется за статус «девушки года» в Playboy

Госслужащая из Тюмени Анна Ануфриева приняла участие в конкурсе «Девушка года Playboy 2019». Ее профиль доступен на специальной странице на сайте журнала.

Как следует из анкеты, Ануфриевой 27 лет. В графе «род деятельности» она указала государственную службу. Занимаемую должность участница конкурса не уточнила.

Среди своих увлечений россиянка указала себя, музыку, коллекционирование книг, поэзию, спорт, историю и кино. В этом списке она также упомянула путешествия, заметив, что хочет «переехать в Европу». «Вообще я люблю жизнь. И конечно же, красота женского и мужского тела и эстетика вообще, на фотографии и где угодно», — заключила она.

В пункте, посвященном неординарным способностям, девушка отметила, что умеет доставать языком до кончика носа.

На момент написания заметки за Ануфриеву проголосовал только один посетитель сайта.

Ранее слепой житель США Дональд Никсон (Donald Nixon) обратился в суд с иском против редакции Playboy. По его мнению, сайт журнала не адаптирован для слепых и слабовидящих, и это ущемляет их права.

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