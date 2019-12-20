Мужчина попытался убить соседа по комнате радиоактивным веществом

Житель американского штата Северная Каролина приговорен к шести годам тюремного заключения за покушение на убийство своего соседа по комнате при помощи радиоактивных веществ. Об этом сообщает сайт NBC News.

28-летний Брайан Бади (Bryant Budi) приютил оставшегося без крыши над головой знакомого. Вскоре тот начал вымогать у хозяина дома деньги и угрожал убить его семью.

Весной 2018 года Бади попытался нанять киллера для соседа по комнате через интернет. За услуги он предложил четыре тысячи долларов (248,3 тысячи рублей) неизвестному человеку, который, как впоследствии выяснилось, оказался следователем под прикрытием. В сопроводительном письме Бади пояснил, что предполагаемая жертва превратила его жизнь в ад на земле.

Позже Бади попытался нелегально приобрести радиоактивное вещество в порошковой форме. Он планировал подсыпать его в еду соседа по комнате. Продавец также оказался сотрудником ФБР и поставил заказчику порошок плацебо.

В июне 2018 года федеральные агенты арестовали Бади. Он признал вину в попытке завладения радиоактивным материалом с намерением убить или причинить тяжкие телесные повреждения другому человеку.

Бади грозило максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Однако федеральный суд приговорил его к 6,5 годам тюрьмы.

В октябре сообщалось, что житель города Бремертон, округ Китсап, штат Вашингтон, США, обвиняется в нападении на соседа по комнате, которого он посчитал вампиром. Нападавший пытался ткнуть соседа в грудь металлическим прутом.

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