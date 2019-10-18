Мужчина заподозрил в соседе по комнате вампира и попытался его убить

Житель города Бремертон, округ Китсап, штат Вашингтон, США, обвиняется в нападении на соседа по комнате, которого он посчитал вампиром. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Согласно материалам суда, мужчина набросился на приятеля, так как тот якобы признался, что он вампир. Нападавший пытался ткнуть соседа в грудь металлическим прутом.

Брат подозреваемого сообщил, что сосед в шутку сказал: «Вампир. Вот так теперь меня называют дети». После этого подозреваемый счел, что его сосед расписался в собственном вампиризме.

Суд над мужчиной прошел 14 октября. На заседании потерпевший подчеркнул, что боится за свою жизнь, так как у подозреваемого серьезные проблемы с психическим здоровьем и он физически сильнее его.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске, Башкирия, неизвестный зверь растерзал несколько кроликов и кур и выпил их кровь. «Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь. Пасть очень большая, видно», — рассказывала хозяйка убитых животных.

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