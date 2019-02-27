«Бесчинствующие вампиры» на границе Румынии заставили серба пойти в полицию

Житель Сербии обратился в полицию с жалобой на вампиров, которые повадились ходить к нему по ночам. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что пожилой мужчина, живущий недалеко от города Кладов на границе с Румынией, подал официальное заявление в полицию. В нем утверждается, что около месяца назад его якобы начали одолевать вампиры. По его словам, они приходят к нему, чтобы поговорить, и пока не нападали.

«Человек жалуется, что к нему в дом от часа до двух часов ночи приходят вампиры, сбрасывают еду со стола, разговаривают и спят с ним в кровати до утра, — объяснил источник агентства. — Так как мужчина подал заявление в полицию, он надеется, что вампиры об этом узнали и теперь перестанут его беспокоить».

В 2017 году сообщалось, что сотрудники ООН и некоторых некоммерческих организаций были эвакуированы из Малави после того, как в стране началась охота на вампиров. Толпа поймала и убила по меньшей мере пятерых заподозренных в вампиризме.

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