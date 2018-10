Черный кот с вампирскими клыками стал звездой сети

That time I was working on my vampireness 🧛🏿‍♀️(is that even a word?), but was distracted by a leaf #ohlook #aleaf #icantstayfocused 👹🍃🍂 . . CLOAK BY: @nolababies #halloween #itscoming #vampirecat #vampires #cemetery #gothcat #shortattentionspan #teef #fangs #sabertooth #panther #cloak #catsinclothes #monkeybusiness #halloweencat #halloween2018 #catswiththeirmouthsopen #catsofinsta #cutecats ##catswiththeirtonguesout #catsofig #igkitty #dracula #igcats #tbthursday #throwback🔙 #catvideo

Фото опубликовано @monkandbean