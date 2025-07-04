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09:49, 4 июля 2025Наука и техника

В России заметили «паровозик» из высокоточных УМПБ

На одном из аэродромов России заметили паровозик из боеприпасов УМПБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

«Паровозик» из четырех универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30СН заметили на одном из российских аэродромов. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке показан погрузчик, который везет четыре высокоточных УМПБ по территории аэродрома. Судя по всему, боеприпасы везли к самолету перед боевым вылетом.

Диаметр корпуса УМПБ составляет 300 миллиметров. Боеприпас оснащен раскрывающимися крыльями и спутниковой системой наведения. Изделие несет более 100 килограммов взрывчатого вещества. Считается, что межвидовой боеприпас предназначен для сброса с самолетов и запуска при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Для использования на земле снаряд можно оснастить реактивным двигателем.

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