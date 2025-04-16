В России рассказали о возросшей точности бомб с УМПК

Fighterbomber: Бомбы с УМПК получили новый помехоустойчивый модуль «Комета»

Российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) получили новые помехоустойчивые модули приема спутниковых данных «Комета», которые повышают точность. Об этом рассказал Telegram-канал Fighterbomber.

Автор отметил, что отзывы о модернизированном модуле, который уже применяют в зоне специальной военной операции, очень хорошие. Точность бомб возросла. Он добавил, что это уже третья версия изделия за время СВО.

При этом канал допустил, что спустя время и этот модуль смогут глушить средствами радиоэлектронной борьбы.

Модули «Комета» используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Это позволяет отличить подлинные сигналы от помех систем РЭБ. В марте 2024 года стало известно, что УМПК оснастили «Кометами», которые несут восемь приемников.

В марте американское издание Forbes писало, что в России начали выпускать «Кометы», которые получили 12 приемников. Они повысят устойчивость УМПК к помехам.

