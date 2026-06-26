В России показали клонированную собаку

В Якутии показали клонированную редкую охотничью лайку по кличке Кэрэчээнэ

В России показали клонированную редкую собаку. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

По данным издания, девятилетнюю собаку по кличке Кэрэчээнэ, что в переводе значит красавица, продемонстрировали в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова в Якутии. Речь идет о чистокровной якутской охотничьей породе, которая практически вымерла еще в 1950-е годы из-за эпидемии.

Попытками восстановления занялся охотничий клуб «Байанай» в 2008 году. Спустя восемь лет специалисты нашли представителя данной породы, однако он оказался стар, чтобы дать потомство. В результате в 2017 году благодаря современным технологиям лайку клонировали.

Ранее в июне на Камчатке любители экстрима скатились со склона заснеженного вулкана на сапах. Речь шла об одном из самых популярных вулканов на Камчатке Горелом, его высота составляет около 1829 метров.