На Камчатке любители экстрима скатились со склона заснеженного вулкана на сапах

Любители экстремального спорта скатились в кратер вулкана Горелый на сапбордах

На Камчатке любители экстремального спорта скатились по заснеженному склону кратера вулкана Горелый на сапбордах. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Amur.

Обычно в июне в кратере Горелого уже появляется бирюзовое озеро, по которому отдыхающие плавают на сапах, но в этом году вулкан только-только начинает освобождаться от сугробов и льда. Любители активного отдыха решили устроить скоростной спуск по снежным склонам, используя сапы в качестве импровизированных санок. Заезд прошел успешно, никто не получил травм.

Горелый — один из самых популярных вулканов на Камчатке, его высота составляет около 1829 метров, а в кратере действительно находится живописное озеро.

Ранее в Перми россиянка на сапборде спасла тонувшую в реке Кама овцу и попала на видео. Известно, что в реку животное попало из-за агрессивной собаки, напавшей на загон с другими овцами.