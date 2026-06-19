Россиянка на сапборде спасла тонувшую в реке овцу и попала на видео

В Перми россиянка на сапборде спасла тонувшую в реке Кама овцу и попала на видео. Кадры опубликовала ее дочь на странице @_zapevalovaaa__ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По данным Telegram-канала Shot, Анна и ее дочь плавали на сапах и заметили в воде животное, которое уходило под воду, все дальше отдаляясь от берега. Анна приблизилась к овце и помогла ей забраться на сапборд. Ей удалось доставить парнокопытное до берега.

Известно, что в реку животное попало из-за агрессивной собаки, напавшей на загон с другими овцами.

Ранее трех медведей вывезли из нелегального зоопарка в Дагестане. Их первое купание на воле попало на видео.