Спасенные из скандального зоопарка Дагестана медведи впервые искупались и попали на видео

KP.RU: Освобожденные из подпольного зоопарка Дагестана медведи впервые смогли искупаться

Спасенные из нелегального зоопарка в Дагестане медведи впервые за долгое время получили доступ к воде и смогли искупаться. Трогательными кадрами поделились сотрудники волгоградского зооцентра «Дино», куда недавно привезли животных. Видеозапись они опубликовали во «Вконтакте».

По словам зоозащитников, больше всего новым условиям обрадовалась медведица Маша. Она сразу забралась в небольшой бассейн и начала плескаться в воде. Два других медведя, Балу и Алекс, тоже смогли освежиться. Их поливали из шланга.

Сотрудники центра рассказали, что во время перевозки животные постоянно тянулись к воде, сообщает KP.RU.

«Они приехали из места, где воды у них не было. В этом зверинце — зоопарком назвать его у меня язык не поворачивается — у них не было воды. Всю дорогу медведи пили воду, по приезде сразу кинулись пить», — сообщили спасатели.

Для Маши уже установили бассейн. В зооцентре отметили, что медведица оказалась очень активной и любознательной. Для крупного медведя Алекса сейчас также подбирают отдельный бассейн.

«Содержать медведей без воды на Кавказе — жестоко. В нашем жарком регионе ребята уже хотят купаться», — рассказали сотрудники приюта.

Ранее сообщалось, что трех медведей вывезли из нелегального зоопарка в Дагестане, который неоднократно подвергался критике со стороны зоозащитников. После спасения животных отправили на реабилитацию в Волгоградскую область, где им предстоит восстановление и жизнь в более комфортных условиях.