Бывший генсек ОБСЕ оценил переговоры России и Украины

Гремингер: Переговорам России и Украины не хватает структуры и повестки

Переговорам между Россией и Украиной не хватает структуры и согласованной повестки, что затрудняет прогресс. Об этом заявил бывший генсек ОБСЕ и исполнительный директор Центра Женевской политики безопасности Томас Гремингер, передает РБК.

«Необходимо, чтобы стороны снова вели переговоры в рамках структурированного переговорного процесса. Именно этого сейчас не хватает. Мы наблюдаем политические импульсы, которые заставили Киев и Москву снова говорить друг с другом. Было несколько обменов пленными, и это позитивно — я бы не стал это недооценивать», — сказал он.

По словам Гремингера, переговоры, которые проходили между делегациями в 2022 году, были более структурированными, чем текущие контакты двух сторон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает согласования в ближайшее время сроков проведения нового раунда переговоров с Киевом. При этом он подчеркнул, что процесс утверждения даты новой встречи делегаций является взаимным.