В Кремле высказались о сроках нового раунда переговоров с Украиной

Песков: РФ ожидает скорого утверждения нового раунда переговоров с Украиной

Россия ожидает, что срок проведения третьего раунда переговоров с Украиной будет утвержден в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ожидаем, что скоро будет согласован», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что процесс согласования даты для новой встречи делегаций является взаимным.

Ранее в Кремле рассказали об интересах России в переговорах по Украине. По словам Пескова, они заключаются в достижении поставленных целей политико-дипломатическим путем.