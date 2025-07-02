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15:41, 2 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о сроках нового раунда переговоров с Украиной

Песков: РФ ожидает скорого утверждения нового раунда переговоров с Украиной
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия ожидает, что срок проведения третьего раунда переговоров с Украиной будет утвержден в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ожидаем, что скоро будет согласован», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что процесс согласования даты для новой встречи делегаций является взаимным.

Ранее в Кремле рассказали об интересах России в переговорах по Украине. По словам Пескова, они заключаются в достижении поставленных целей политико-дипломатическим путем.

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