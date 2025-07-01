В Кремле рассказали об интересах России в переговорах

Песков: РФ не заинтересована в затягивании переговоров по Украине

Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что Россия признательна американской администрации и лично президенту США за усилия по урегулированию конфликта на Украине. «Несомненно, мы признательны за те усилия, которые прикладывают США и члены команды Трампа, для того, чтобы способствовать переговорам по урегулированию на Украине», — отметил пресс-секретарь президента России.

До этого Песков сообщил, что Кремль надеется, что сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной станут известны в ближайшее время.

