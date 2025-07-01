Кремль поблагодарил Трампа

Песков: Россия признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине

Россия признательна американской администрации и лично президенту США за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Несомненно, мы признательны за те усилия, которые прикладывают США и члены команды Трампа, для того, чтобы способствовать переговорному процессу по урегулированию на Украине», — отметил пресс-секретарь президента России.

27 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что встреча с Трампом вполне возможна и Москва будет готовить ее «с удовольствием». Он отметил, что с большим уважением относится к президенту США, а также подчеркнул, что усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине «искренни».

Трамп, в свою очередь, высоко оценил высказывания своего российского коллеги, назвав их «очень приятными».