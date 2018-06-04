Кот Басик из Минеральных Вод стал любимцем пилотов

В аэропорту Минеральных Вод появился серый кот Басик, который встречает и провожает самолеты и иногда поднимается на борт, сообщает «Комсомольская правда в Ставрополе».

По словам пилота Сергея Самойлова, Басик живет на первой стоянке взлетной полосы.

«Очень интересно наблюдать, как он сидит такой важный у ног техников и представителя авиакомпании возле трапа. Сидит и ждет. Выходят все пассажиры, он их провожает. Как он понимает? Не знаю. И потом только поднимается на борт. А когда звучит команда: "Посадка пассажиров!", его лапы уже бегут по трапу вниз. Но все же мужик есть мужик. Любит он больше бортпроводниц, а ребятам в руки не очень дается», — поведал летчик.

Он отметил, что Басик относит еду, которую ему дают стюардессы, другим котам — «тем, кто очень боится самолетов», а потом возвращается на борт и ест сам. «Если верить в реинкарнацию, то это она и есть. Животным Басика не назвать», — добавил пилот.

По данным издания, у сотрудников аэропорта появилась примета: если Басик провожает самолет, значит, полет пройдет хорошо.

Ранее другой кот — Барсик — заявил во «ВКонтакте» о своих президентских амбициях и посчитал нужным вернуть Аляску в состав России.

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